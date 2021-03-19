В музее Техаса из-за повреждений убрали восковую фигуру Трампа

Восковую фигуру 45-го президента США Дональда Трампа, которая экспонировалась в музее восковых фигур города Сан-Антонио, убрали на склад из-за большого количества повреждений, нанесенных посетителями.

Восковую фигуру 45-го президента США Дональда Трампа, которая экспонировалась в музее восковых фигур города Сан-Антонио, убрали на склад из-за большого количества повреждений, нанесенных посетителями.

Как передает Report, об этом пишет San Antonio Express News.

Посетители музея систематически наносили удары и царапали лицо статуи, приводя ее в негодность.

"Когда атакуют статую известной политической фигуры, такие атаки создают для нас проблемы", - заявил управляющий музеем Клэй Стюарт.

Когда музей восстановит восковую фигуру и выставит ее обратно в экспозицию - неизвестно. По словам Стюарта, скорее всего это произойдет после того, как музей города Сан-Антонио получит фигуру действующего президента США Джо Байдена.

"Мы постоянно проводим ротацию восковых фигур", - заверил Стюарт.