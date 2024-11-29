В музее атомной бомбардировки в Хиросиме появится экспозиция для молодежи

Новая экспозиция, ориентированная на молодежь, появится в музее атомной бомбардировки Хиросимы.

Новая экспозиция, ориентированная на молодежь, появится в музее атомной бомбардировки Хиросимы.

Как передает Report , об этом сообщило японское общественное телевидение ( NHK ).

Число посетителей музея в последние годы постоянно растет - это привело к возникновению очередей. Также результаты проведенных среди школьников опросов выявили, что из-за большого числа посетителей зачастую бывает сложно не спеша изучить экспонаты музея. В этой связи, по данным телеканала, администрация мемориала приняла решение создать отдельную экспозицию, ориентированную на молодежь, куда школы смогут водить классы на экскурсии, и где подрастающее поколение японцев сможет в спокойной обстановке и вдумчиво ознакомиться с историей американских атомных бомбардировок. Ожидается, что площадь нового зала составит порядка 500 кв. м, а при организации экспозиции будут задействованы современные технологии, включая технологии виртуальной реальности.

В 2023 году музей атомной бомбардировки японского города Хиросима посетили рекордные 2 млн человек, ожидается, что в этом году будет также установлен новый рекорд посещаемости музея. Местные аналитики связывают резкий рост числа посетителей музея с саммитом G7, который прошел в Хиросиме в 2023 году и активно освещался местными и мировыми СМИ. Лидеры G7, среди которых был президент США Джо Байден, тогда также посетили музей.