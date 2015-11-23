В мусульманский молитвенный дом на Крите была заложена бомба

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Взрывное устройство из четырех газовых баллончиков установили неизвестные в Ираклионе на Крите в доме, который используют в качестве места для молитвы мусульмане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Афинское агентство новостей.

ЧП произошло в районе Каминия. Самодельное взрывное устройство и взрывпакеты были установлены на входе в здание, но, к счастью, не сработали, сообщает агентство.

Полиция начала расследование.

В Греции пока нет ни одной мечети, но, по сообщениям СМИ, есть от ста до трехсот подпольных молитвенных домов. В воскресенье газета "Катимерини" сообщила, что были легализованы три молитвенных дома - для арабов, для пакистанцев и для выходцев из Бангладеш.