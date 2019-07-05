В мусорном баке в Лондоне нашли секретные документы химлаборатории в Портон-Дауне

В мусорном баке на автостоянке на севере Лондона найдены секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Британские СМИ пишут, что в мусоре оказались тысячи страниц с персональными данными, информацией об оборудовании охранников, подробным изложением обязанностей полицейских, патрулирующих периметр лаборатории, а также паролем к компьютерным системам. Документы относятся к разному времени — от начала 1980-х и до конца 2017 года.

"Мы можем подтвердить, что было начато расследование", - заявили в Минобороны Великобритании.

Один из экспертов в сфере разведки назвал найденные документы "мечтой террориста".

Отметим, что военно-исследовательский комплекс "Портон-Даун", носящий официальное название "Оборонная научно-технологическая лаборатория", расположен в 12 километрах от города Солсбери. Портон-Даун оказался в центре внимания после того, как в марте 2018 года в Солсбери отравили бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории это опровергли.