В МУС судят члена радикальной группировки, обвиняемого в разрушении исторических памятников Мали

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Международном Уголовном Суде в Гааге начинается процесс в связи с разрушением исторических памятников в Мали.

Как сообщает Report, перед судом предстанет исламист Ахмед аль-Фаги аль-Махди, которого считают членом радикальной группировки "Ансар Дин", воюющей за создание государства "Азавад" на территории Мали.

Его обвиняют в разрушении девяти святилищ и мечети в Тимбукту. Обвиняемый считает эти объекты идолопоклонническими.

Отметим, что это первый процесс в МУС в связи с разрушением исторического памятника.