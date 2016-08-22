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    В МУС судят члена радикальной группировки, обвиняемого в разрушении исторических памятников Мали

    Обвиняемый считает разрушенные объекты идолопоклонническими

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Международном Уголовном Суде в Гааге начинается процесс в связи с разрушением исторических памятников в Мали.

    Как сообщает Report, перед судом предстанет исламист Ахмед аль-Фаги аль-Махди, которого считают членом радикальной группировки "Ансар Дин", воюющей за создание государства "Азавад" на территории Мали.

    Его обвиняют в разрушении девяти святилищ и мечети в Тимбукту. Обвиняемый считает эти объекты идолопоклонническими.

    Отметим, что это первый процесс в МУС в связи с разрушением исторического памятника.

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