В России разбился военный самолет

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания на борту, предварительно, он упал в озеро.
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У МиГ-31 в ходе выполнения планового полета, предварительно, загорелся один из двигателей, после чего он упал. "По предварительным данным, самолет рухнул в озеро", - сказал собеседник агентства.
"Пилоты катапультировались, очевидцы утверждают, что в районе крушения видели двух парашютистов", - добавил он.
По словам медиков, пилотов упавшего в Мурманской области МиГ-31 госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.