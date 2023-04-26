В России разбился военный самолет

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания на борту, предварительно, он упал в озеро.

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания на борту, предварительно, он упал в озеро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом агентству сообщили в среду в силовых структурах.

У МиГ-31 в ходе выполнения планового полета, предварительно, загорелся один из двигателей, после чего он упал. "По предварительным данным, самолет рухнул в озеро", - сказал собеседник агентства.

"Пилоты катапультировались, очевидцы утверждают, что в районе крушения видели двух парашютистов", - добавил он.

По словам медиков, пилотов упавшего в Мурманской области МиГ-31 госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.