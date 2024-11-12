В Мумбаи заработало консульство Афганистана

МИД Афганистана назначил исполняющим обязанности консула в индийском Мумбаи карьерного дипломата Хафиза Икрамуддина Камиля.

МИД Афганистана назначил исполняющим обязанности консула в индийском Мумбаи карьерного дипломата Хафиза Икрамуддина Камиля.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило афганское агентство "Бахтар".

Источник во внешнеполитическом ведомстве сказал о том, что Камиль имеет степень доктора философии в области международного права и ранее занимал должность замдиректора департамента сотрудничества в области безопасности и пограничных вопросов МИД.

Консульство, представляющее действующую власть Афганистана, с 11 ноября уже начало проводить визовое обслуживание и выдачу паспортов гражданам Афганистана.

Сообщается, что в настоящее время Камиль находится в Мумбаи.