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Report Georgia

В Мумбаи при обрушении здания погибли 10 человек

В Мумбаи при обрушении здания погибли 10 человек Спасательные работы продолжаются
Другие страны
17 июля 2020 г. 16:56
В Мумбаи при обрушении здания погибли 10 человек

Число погибших при обрушении шестиэтажного здания в индийском мегаполисе Мумбаи выросло до 10.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу газета Times of India на своей странице в Twitter.

Информационное агентство ANI сообщало в четверг о четырех погибших. Спасательная операция на месте инцидента продолжается.

Обрушение произошло в четверг около 14:35 по местному времени. В ходе спасательной операции 13 человек вытащили из-под завалов.

Причиной обрушения могли стать мощные ливни, подтопившие здание. Как сообщал ранее телеканал NDTV, с начала июля в городе выпало более 1 тыс. мм осадков, что превышает 120% от среднего месячного показателя.

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Версия на английском языке Mumbai building collapse: 10 killed

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