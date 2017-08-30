В Мумбаи погибли пять человек в результате сильных ливней

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли в индийской деловой столице Мумбаи в результате сильнейших за последние 12 лет дождей, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Накануне на прибрежный город Мумбаи обрушился мощный ливень, который фактически парализовал жизнь в многомиллионном городе.

Трое погибли в Мумбаи из-за обрушения жилого дома в результате дождя, еще двое погибли во входящем в мумбайскую агломерацию городе Тхана.