В Мумбаи обрушился жилой дом, более 30 человек могут находиться под завалами

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Жилой дом обрушился в Мумбаи, более 30 человек могут находиться под завалами, сообщает Report со ссылкой на агентство ANI.

Инцидент произошел сегодня утром в районе Гхаткопар на северо-востоке Мумбаи. На место прибыли спасатели и пожарные, из-под завалов удалось извлечь 9 человек, еще более 30 могут находиться под обломками.

Причины происшествия пока не известны, однако обрушения жилых зданий нередко происходят в Индии из-за несоблюдения норм безопасности и использования некачественных стройматериалов.