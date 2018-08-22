В Мумбаи не менее десяти человек заблокированы в горящем высотном здании

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Баку. 22 августа.REPORT.AZ/ Сильный пожар разгорелся cегодня утром в одном из многоэтажных зданий на юге экономической столицы Индии — Мумбаи. Как сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ, об этом заявил представитель полиции города.

Пламя вспыхнуло на 12-м этаже высотного жилого здания Crystal Tower.

В настоящее время на месте задействованы 14 пожарных машин. Cообщается, что четверых удалось спасти, еще двое погибли при пожаре, 14 получили ранения.

"Мы спасли несколько человек, которые не могли самостоятельно выбраться из здания и забрались на крышу, откуда мы и вызволили их при помощи крана. По нашим данным, в доме находится еще около 10 человек, которые, предположительно, блокированы в лестничных пролетах. Мы пытаемся помочь им безопасно выбраться", — заявил представитель правоохранительных органов.