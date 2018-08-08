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    В Мумбаи горит нефтеперерабатывающий завод, есть раненые - ВИДЕО - ФОТО

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Крупный пожар произошел в Мумбаи на нефтеперерабатывающем заводе одной из крупнейших нефтегазовых компаний Индии Bharat Petroleum, пострадали не менее 21 человека, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Пожар начался примерно в 15 часов по местному времени (около 13.30 по Баку). Ему предшествовала серия взрывов, причина которых пока не установлена. В настоящее время на месте работают бригады пожарных, которым удалось локализовать пламя.

    Руководство компании сообщает, что пожар еще не потушен, но пламя уже под контролем.

    Среди пострадавших как минимум один человек находится в критическом состоянии. Данные о возможных погибших отсутствуют.

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