В Мумбаи более 40 человек оказались под завалами рухнувшего жилого дома

По меньшей мере два человека погибли и свыше 40, предположительно, оказались блокированы под завалами обрушившегося 4-этажного жилого дома на юге индийского Мумбаи, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным телеканала NDTV, инцидент произошёл сегодня утром в районе Донгри. Причина аварии пока не называется. На месте работают полиция и экстренные службы, к настоящему времени подтверждена информация о том, что пять человек удалось спасти.

Опрошенные телеканалом очевидцы указывают на солидный возраст обрушившегося дома - по их словам, зданию было "от 90 до 100 лет".