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    В Мумбае сгорел магазин, 12 человек погибли

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли в ходе пожара в магазине в Мумбае.

    Как передает Report со ссылкой на индийские СМИ, большинство погибших - работники магазина - погибли в результате получения тяжелых ожогов и удушья.

    Первичное расследование установило, что пожар возник в результате замыкания в электропроводке и быстро распространился в магазине, в котором продавалась мебель, бумага, сырые материалы и пищевая продукция.

    Отмечается, что во время пожара рабочие спали внутри здания магазина, они не успели покинуть помещение и погибли.

    На момент пожара внутри находилось 10-15 человек, возможно под завалами остались тела.  

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