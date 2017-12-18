В Мумбае сгорел магазин, 12 человек погибли

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли в ходе пожара в магазине в Мумбае.

Как передает Report со ссылкой на индийские СМИ, большинство погибших - работники магазина - погибли в результате получения тяжелых ожогов и удушья.

Первичное расследование установило, что пожар возник в результате замыкания в электропроводке и быстро распространился в магазине, в котором продавалась мебель, бумага, сырые материалы и пищевая продукция.

Отмечается, что во время пожара рабочие спали внутри здания магазина, они не успели покинуть помещение и погибли.

На момент пожара внутри находилось 10-15 человек, возможно под завалами остались тела.