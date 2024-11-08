В Мозамбике в протестах после выборов погибли трое человек, 66 пострадали

Не менее трех человек погибли в Мозамбике в результате столкновений с полицией во время протестов.

Не менее трех человек погибли в Мозамбике в результате столкновений с полицией во время протестов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Lusa со ссылкой на заявление директора службы неотложной помощи для взрослых Центральной больницы Мапуту Дино Лопеса.

"По меньшей мере три человека погибли и 66 человек получили ранения в ходе столкновений между протестующими и полицией", - сказал он.

По словам Лопеса, из общего числа пострадавших четыре пациентов находятся в тяжелом состоянии.

"Из 66 раненых у нас было 57, возможно, с травмами, полученными в результате применения огнестрельного оружия, четверо из-за падений, трое из-за физической агрессии, и двое получили ранения с применением холодного оружия", - отметил он.

Ранее агентство передавало, что полиция Мозамбика применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников демонстрации в столице страны Мапуту.