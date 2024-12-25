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В Мозамбике после оглашения итогов выборов погиб минимум 21 человек

В Мозамбике после оглашения итогов выборов погиб минимум 21 человек По меньшей мере 21 человек погиб в беспорядках в Мозамбике за сутки после объявления Конституционным советом окончательных итогов всеобщих выборов 9 октября.
Другие страны
25 декабря 2024 г. 01:22
В Мозамбике после оглашения итогов выборов погиб минимум 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб в беспорядках в Мозамбике за сутки после объявления Конституционным советом окончательных итогов всеобщих выборов 9 октября.

Как передает Report со ссылкой на портал Verdade, об этом сообщил министр внутренних дел Мозамбика Пашкуал Ронда.

"После объявления Конституционным советом итоговых результатов выборов оппозиция во главе с кандидатом в президенты Венансиу Мондлане устроила массовые беспорядки, в которых погиб как минимум 21 человек", - говорится в сообщении.

Министр допустил, что оппозиционеры действуют заодно с террористами в северной провинции Кабу-Делгаду.

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