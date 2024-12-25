В Мозамбике после оглашения итогов выборов погиб минимум 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб в беспорядках в Мозамбике за сутки после объявления Конституционным советом окончательных итогов всеобщих выборов 9 октября.

По меньшей мере 21 человек погиб в беспорядках в Мозамбике за сутки после объявления Конституционным советом окончательных итогов всеобщих выборов 9 октября.

Как передает Report со ссылкой на портал Verdade , об этом сообщил министр внутренних дел Мозамбика Пашкуал Ронда.

"После объявления Конституционным советом итоговых результатов выборов оппозиция во главе с кандидатом в президенты Венансиу Мондлане устроила массовые беспорядки, в которых погиб как минимум 21 человек", - говорится в сообщении.

Министр допустил, что оппозиционеры действуют заодно с террористами в северной провинции Кабу-Делгаду.