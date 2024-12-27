В Мозамбике из-за волнений с начала недели погибли 134 человека

Как минимум 134 человека погибли с начала недели в результате массовых антиправительственных демонстраций, организованных оппозицией в Мозамбике. Число жертв за время волнений, начавшихся 24 октября, достигло 261, ранены 573 человека.
Как передает
За неделю был задержан 161 человек. Число задержанных с начала манифестаций в октябре достигло 4199.
По данным центральной мозамбикской газеты
В Мапуту, столице страны, ощущается нехватка горючего. Большие трудности испытывает в работе центральная больница.