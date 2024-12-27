В Мозамбике из-за волнений с начала недели погибли 134 человека

Как минимум 134 человека погибли с начала недели в результате массовых антиправительственных демонстраций, организованных оппозицией в Мозамбике. Число жертв за время волнений, начавшихся 24 октября, достигло 261, ранены 573 человека.

Как минимум 134 человека погибли с начала недели в результате массовых антиправительственных демонстраций, организованных оппозицией в Мозамбике. Число жертв за время волнений, начавшихся 24 октября, достигло 261, ранены 573 человека.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Lusa со ссылкой на оппозиционное НПО Decide.

За неделю был задержан 161 человек. Число задержанных с начала манифестаций в октябре достигло 4199.

По данным центральной мозамбикской газеты Noticias , спровоцированные оппозицией беспорядки привели к хаосу и масштабным разрушениям в Мозамбике. Протесты сопровождаются перекрытием дорог, созданием баррикад из горящих покрышек, разрушением государственной и частной собственности. Прервано сообщение столицы, расположенной на юге страны, с центральными и северными регионами Мозамбика.

В Мапуту, столице страны, ощущается нехватка горючего. Большие трудности испытывает в работе центральная больница.