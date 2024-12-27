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В Мозамбике из-за волнений с начала недели погибли 134 человека

В Мозамбике из-за волнений с начала недели погибли 134 человека Как минимум 134 человека погибли с начала недели в результате массовых антиправительственных демонстраций, организованных оппозицией в Мозамбике. Число жертв за время волнений, начавшихся 24 октября, достигло 261, ранены 573 человека.
Другие страны
27 декабря 2024 г. 23:11
В Мозамбике из-за волнений с начала недели погибли 134 человека

Как минимум 134 человека погибли с начала недели в результате массовых антиправительственных демонстраций, организованных оппозицией в Мозамбике. Число жертв за время волнений, начавшихся 24 октября, достигло 261, ранены 573 человека.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Lusa со ссылкой на оппозиционное НПО Decide.

За неделю был задержан 161 человек. Число задержанных с начала манифестаций в октябре достигло 4199.

По данным центральной мозамбикской газеты Noticias, спровоцированные оппозицией беспорядки привели к хаосу и масштабным разрушениям в Мозамбике. Протесты сопровождаются перекрытием дорог, созданием баррикад из горящих покрышек, разрушением государственной и частной собственности. Прервано сообщение столицы, расположенной на юге страны, с центральными и северными регионами Мозамбика.

В Мапуту, столице страны, ощущается нехватка горючего. Большие трудности испытывает в работе центральная больница.

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