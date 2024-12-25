В Мозамбике из тюрьмы сбежали около 6 тыс. опасных преступников

Около 6 тыс. опасных преступников сбежали из тюрьмы строгого режима "Мачава" в Мозамбике.

Около 6 тыс. опасных преступников сбежали из тюрьмы строгого режима "Мачава" в Мозамбике.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Отмечается, что заключенные смогли разоружить охрану и выйти за пределы тюрьмы, расположенной в одноименном районе Мачава вблизи мозамбикской столицы Мапуту. У сбежавших преступников, согласно данным СМИ, может быть автоматическое оружие, которое они отобрали у охраны тюрьмы.

Побег заключенных произошел на фоне крупных беспорядков, которые сопровождают акции протеста оппозиции.

Отметим, что оппозиция в Мозамбике возобновила акции протеста в столице Мапуту и некоторых других городах, выражая несогласие с итогами всеобщих выборов 9 октября.

Накануне Конституционный совет Мозамбика утвердил победу правящей партии "Фрелимо" и ее кандидата Даниэла Шапу на парламентских и президентских выборах соответственно. Манифестации оппозиционеров выливаются в беспорядки, погромы и стычки с полицией. Правительство Мозамбика сообщило накануне, что по меньшей мере 21 человек погиб в беспорядках в течение 24 часов после объявления КС окончательных итогов президентских и парламентских выборов. Между тем оппозиция объявила, что с 23 декабря погибли 84 участника акций протеста.