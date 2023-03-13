Число жертв тропического циклона "Фредди" в Малави возросло до 40

По меньшей мере 40 человек погибли в Малави из-за тропического циклона "Фредди", который обрушился на страну в ночь на понедельник.

По меньшей мере 40 человек погибли в Малави из-за тропического циклона "Фредди", который обрушился на страну в ночь на понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель правительства Малави Чипилиро Хамула.

Данные о пострадавших продолжают поступать, приводит его слова агентство Reuters. Больше других пострадал регион, прилегающий к экономической столице страны - городу Блантайр. Ранее полиция Малави объявила об 11 погибших.

Власти соседнего Мозамбика сообщили в понедельник о четырех погибших за минувшие сутки из-за циклона.

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По меньшей мере 15 человек погибли за последние сутки в Мозамбике и Малави из-за тропического циклона "Фредди".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse.

Местные власти сообщают, что в центральной части Мозамбика погибли четыре человека, в районе крупнейшего финансового центра Малави, города Блантайр - 11, отмечает оно. Есть пропавшие без вести, их точное число устанавливается.

Тропический циклон "Фредди", который сформировался 35 дней назад в Индийском океане к северо-западу от Австралии, стал самым продолжительным за все время наблюдений за циклонами в этой части мира. Он явился причиной гибели не менее 40 человек на юго-востоке Африки, затронув Маврикий, Мадагаскар, Малави и Мозамбик. Циклон уже проделал путь протяженностью 8 тыс. км. Первый раз "Фредди" обрушился на юго-восточное побережье Африки в районе Мозамбика 24 февраля. Сейчас он вновь вернулся в Мозамбик, а на следующий день проник в Малави.