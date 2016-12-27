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    В Мосуле захвачен помощник главаря ИГИЛ

    Речь идет о боевике по имени Абу Харис аль-Матьюти

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Один из помощников главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади захвачен в районе Мосула.

    Как передает Report, об этом передает телеканал Al Sumaria.

    По его данным, боевик по имени Абу Харис аль-Матьюти пленен бойцами антитеррористического подразделения на левом берегу реки Тигр в квартале Бакр. Вместе с ним задержаны еще 14 экстремистов, которые занимались сбором разведывательных данных. Выйти на них помогли местные жители, указавшие местоположение радикалов.

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