В Мосуле захвачен помощник главаря ИГИЛ

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Один из помощников главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади захвачен в районе Мосула.

Как передает Report, об этом передает телеканал Al Sumaria.

По его данным, боевик по имени Абу Харис аль-Матьюти пленен бойцами антитеррористического подразделения на левом берегу реки Тигр в квартале Бакр. Вместе с ним задержаны еще 14 экстремистов, которые занимались сбором разведывательных данных. Выйти на них помогли местные жители, указавшие местоположение радикалов.