В Мосуле уничтожен влиятельный помощник главаря ИГ

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Экс-офицер иракских силовых структур времен Саддама Хусейна, ставший помощником главаря группировки ИГ, уничтожен в иракском Мосуле.

Как передает Report, об этом сoобщил телеканал AlSumaria со ссылкой на представителя администрации провинции Дияла.

По его информации, экстремист, известный как Заркауи аль-Халис, был ликвидирован вместе с четырьмя своими подручными в результате авиаудара.

"Есть подтвержденная информация о ликвидации боевика, который был бригадным генералом в силовых структурах прошлого режима, в результате авиаудара в западной части Мосула, а также четырех его помощников", - заявил каналу мэр этого города в восточной провинции Дияла.

В июне 2014 года аль-Халис присоединился к ИГ и прибыл в Мосул, где занял одну из высших должностей в организации.