В Мосуле уничтожен влиятельный помощник главаря ИГ

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Экс-офицер иракских силовых структур времен Саддама Хусейна, ставший помощником главаря группировки ИГ, уничтожен в иракском Мосуле.
Как передает Report, об этом сoобщил телеканал AlSumaria со ссылкой на представителя администрации провинции Дияла.
По его информации, экстремист, известный как Заркауи аль-Халис, был ликвидирован вместе с четырьмя своими подручными в результате авиаудара.
"Есть подтвержденная информация о ликвидации боевика, который был бригадным генералом в силовых структурах прошлого режима, в результате авиаудара в западной части Мосула, а также четырех его помощников", - заявил каналу мэр этого города в восточной провинции Дияла.
В июне 2014 года аль-Халис присоединился к ИГ и прибыл в Мосул, где занял одну из высших должностей в организации.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook