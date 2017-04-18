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    В Мосуле убит главный снайпер террористической группировки ИГ

    Уничтоженный боевик руководил подготовкой снайперов для террористической организации© Foto: wallpapersafari.com

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Федеральная полиция Ирака сообщила о ликвидации "главного снайпера" террористической группировки ИГ, который возможно, был выходцем из России.

    Как передает Report, об этом сoобщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на источник.

    Уничтоженный боевик руководил подготовкой снайперов для террористической организации.

    Ранее иракские силовики заявили о ликвидации одного из военных главарей ИГ по прозвищу Абу Хаджир ар-Руси. Они не назвали гражданства боевика, но подчеркнули, что, "судя по прозвищу, он может быть выходцем из России".

    Оба террориста были уничтожены в ходе наступательной операции правительственных сил в западных кварталах Мосула.

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