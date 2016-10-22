В Мосуле тысяча человек обратились за медпомощью из-за отравления газом

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Два человека погибли, около тысячи были госпитализированы из-за проблем с дыханием в результате отправления токсичными газами после того, как бойцы группировки "Исламское государство" (ИГ) подожгли завод по производству серы в окрестностях Мосула.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France-Presse.

Иракский генерал сообщил агентству, что в результате самого пожара на химзаводе никто не пострадал, однако, по данным военных, два мирных жителя скончались от отравления токсичными газами.

Ранее источники агентства Reuters в больнице города Кайяра сообщили, что первые пострадавшие стали поступать в больницу в пятницу утром. Согласно заявлению военных США, боевики намеренно подожгли химический завод в окрестностях Мосула, в районе города Кайяра, перед тем, как были выбиты оттуда силами иракской армии.