В Мосуле прогремел мощный взрыв, 12 человек погибли

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли, более 20 получили ранения при взрыве в Мосуле.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на иракских военных медиков.

ЧП произошло в квартале Машахда. Террорист-смертник подорвал себя в толпе беженцев, пытавшихся покинуть осажденный город.

"Смертник внедрился в группу людей и устроил взрыв, чтобы они не смогли добраться до наших военных", — рассказал агентству представитель ВС Ирака.

По данным военных медиков, среди пострадавших есть женщины и дети.

Телеканал Press TV сообщил, что иракской армии в субботу удалось организовать несколько безопасных коридоров, через которые мирные граждане смогут покинуть Мосул.