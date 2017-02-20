В Мосуле ликвидированы 93 боевика ISIS

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Министерство обороны Ирака опубликовало в воскресенье, 19 февраля, кадры своих авиаударов по позициям и объектам боевиков террористической группировки ИГИЛ на западном склоне северного города Мосул.

Как передает Report, командующий армейской авиацией, генерал-лейтенант Хамид аль-Малики, сказал, что иракские вертолеты совершили 22 вылета, убив 93 боевиков ISIS.

Иракские силы при поддержке США в воскресенье, 19 февраля, начали наземное наступление, чтобы выбить ИГИЛ из оплота боевиков в Мосуле, в западной части города, и положить конец их амбициям на территориальную власть в Ираке.

Премьер-министр Хайдер аль-Абади объявил о начале наступления в северном иракском городе.