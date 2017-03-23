В Мосуле из-под завалов извлекли более 80 тел мирных жителей

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Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Силы безопасности Ирака извлекли более 80 тел мирных жителей из-под завалов разрушенных в результате бомбардировок зданий в освобожденных от ДЕАШ западных кварталах Мосула.

Как передает Report, об этом сoобщил агентству «Анадолу» представитель иракской армии подполковник Мухаммед Абдуллах.

По его словам, тела мирных жителей извлечены из-под завалов в районах Баб Лекеш и Баб Джедид. В числе погибших - множество женщин и детей.

Представитель армии также сообщил, что некоторые тела пролежали под завалами более 20 дней, в связи с чем их невозможно опознать.

Погибшие захоронены в братской могиле на кладбище имама Абу Хасана.

Поисковые работы в освобожденных кварталах Мосула продолжаются, отметил Абдуллах.