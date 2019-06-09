В Москве "заминировали" Храм Христа Спасителя, мавзолей и телебашню

Анонимные угрозы "минирования" поступили в воскресенье днем в адрес 16 объектов в Москве, в том числе Храма Христа Спасителя и Останкинской телебашни, проводятся проверки.

Как передает Report со ссылкой на RIA Novosti, об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

"Поступила информация об угрозах взрывов по 16 адресам, среди которых Останкинская телебашня, Мавзолей и Храм Христа Спасителя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все учреждения уже проверяют сотрудники оперативных служб.