Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Москве загорелся Новодевичий монастырь.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс", пожар начался в верхней части колокольни, которая находится на реконструкции. Она закрыта строительными лесами.

Площадь пожара составляет 100 кв. м. Предполагается, что пожар возник из-за замыкания в тепловых пушках, сушивших фасад строения.

Тушением пожара, как сообщили в МЧС, занимаются 113 человек, задействованы 29 единиц техники.

Сообщений о пострадавших при пожаре не поступало.