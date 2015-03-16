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    В Москве загорелся Новодевичий монастырь

    Тушением пожара занимаются 113 человек, задействованы 29 единиц техники

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Москве загорелся Новодевичий монастырь.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс", пожар начался в верхней части колокольни, которая находится на реконструкции. Она закрыта строительными лесами.

    Площадь пожара составляет 100 кв. м. Предполагается, что пожар возник из-за замыкания в тепловых пушках, сушивших фасад строения.

    Тушением пожара, как сообщили в МЧС, занимаются 113 человек, задействованы 29 единиц техники.

    Сообщений о пострадавших при пожаре не поступало.

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