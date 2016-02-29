В Москве задержали женщину с отрезанной головой ребенка - ВИДЕО

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ В Москве женщину задержали у станции метро по подозрению в убийстве ребенка, обезглавленное тело которого было обнаружено после пожара в квартире на северо-западе столицы. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

"В районе метро "Октябрьское Поле" по подозрению в убийстве ребенка задержана его няня", — сказала Иванова.

По данным телеканала РЕН ТВ, женщина в хиджабе держала отрезанную голову ребенка и угрожала взорвать себя.

По данным СМИ, пожар произошел утром 29 февраля в квартире многоэтажного дома на улице Народного Ополчения. Пожарные ликвидировали возгорание. Были спасены четыре человека. Найденному на месте обезглавленному ребенку было около 3-4 лет. По предварительным данным, ребенок был убит, а квартира подожжена. СК начал проверку по факту произошедшего.