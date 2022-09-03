В Москве задержали Семена Пегова

В Москве сотрудники полиции задержали российского военного журналиста, автора Telegram-канала Wargonzo Семена Пегова.

В Москве сотрудники полиции задержали военного журналиста, автора Telegram-канала Wargonzo Семена Пегова.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, руководство гостиницы написало на Пегова заявление в полицию, поскольку он был пьяным и угрожал администрации отеля при попытке в него заселиться.

Отметим, что проект Wargonzo, финансируемый медиа-магнатом армянского происхождения Арамом Габриеляном, в период 44-дневной Отечественной войны занимался распространением дезинформации об Азербайджане.

Автор канала Семен Пегов в тот период был объявлен в розыск правоохранительными органами Азербайджана.