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В Москве задержали Семена Пегова

В Москве задержали Семена Пегова В Москве сотрудники полиции задержали российского военного журналиста, автора Telegram-канала Wargonzo Семена Пегова.
Другие страны
3 сентября 2022 г. 03:43
В Москве задержали Семена Пегова

В Москве сотрудники полиции задержали военного журналиста, автора Telegram-канала Wargonzo Семена Пегова.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, руководство гостиницы написало на Пегова заявление в полицию, поскольку он был пьяным и угрожал администрации отеля при попытке в него заселиться.

Отметим, что проект Wargonzo, финансируемый медиа-магнатом армянского происхождения Арамом Габриеляном, в период 44-дневной Отечественной войны занимался распространением дезинформации об Азербайджане.

Автор канала Семен Пегов в тот период был объявлен в розыск правоохранительными органами Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada polis Semyon Peqovu saxlayıb

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