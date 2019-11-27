​В Москве впервые пройдёт выставка карабахских скакунов

С 28 ноября по 1 декабря года в Конгрессно-выставочном центре "Сокольники" (Москва) состоится 21-я Международная конная выставка.

Как передаёт российское бюро Report, здесь впервые будут представлены редкие породы карабахских скакунов, которые являются настоящей гордостью Азербайджана.

Выставка продлится четыре дня и заставит посетителей окунуться не только в мир красоты и благородства конного спорта, но и в атмосферу истинных традиций и культуры Азербайджана.

Посетители выставки также смогут насладиться выступлением азербайджанского танцевального ансамбля, узнать много новой информации о Карабахских лошадях и сделать фотографию на память в специльно отведенной фотозоне.

Отметим, что в выставке будут участвовать около 300 лошадей.