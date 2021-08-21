В Москве в результате взрыва гранаты погибли 2 человека, еще один ранен

В Москве в результате взрыва гранаты погибли мужчина и 14-летний подросток. Также ранения получил 12-летний мальчик

В Москве в результате взрыва гранаты погибли мужчина и 14-летний подросток. Также ранения получил 12-летний мальчик.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, взрыв гранаты Ф-1 произошел в квартире. 14-летний мальчик погиб на месте, а взрослый - уже в карете скорой помощи. 12-летний мальчик госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Граната Ф-1 - ручная противопехотная оборонительная граната. Радиус поражения ее осколками составляет до 200 м.