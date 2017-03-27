В Москве в ходе несогласованной акции задержали более 800 человек

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В ходе несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны более 800 человек.
Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По последним данным, число задержанных участников несанкционированной акции превысило 800 человек», — сказал источник.
Отмечается, что официальным подтверждением этих данных агентство не располагает.
Акция в центре Москвы не была согласована с властями города.
Ранее сообщалось, что число задержанных в ходе несогласованной акции в Москве превысило 500 человек.
News DepartmentАвтор новости
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