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    В Москве в ходе несогласованной акции задержали более 800 человек

    Акция в центре Москвы не была согласована с властями города© Courtesy İmage

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В ходе несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны более 800 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    «По последним данным, число задержанных участников несанкционированной акции превысило 800 человек», — сказал источник.

    Отмечается, что официальным подтверждением этих данных агентство не располагает.

    Акция в центре Москвы не была согласована с властями города.

    Ранее сообщалось, что число задержанных в ходе несогласованной акции в Москве превысило 500 человек.

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