В Москве в ходе несогласованной акции задержали более 800 человек

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В ходе несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны более 800 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По последним данным, число задержанных участников несанкционированной акции превысило 800 человек», — сказал источник.

Отмечается, что официальным подтверждением этих данных агентство не располагает.

Акция в центре Москвы не была согласована с властями города.

Ранее сообщалось, что число задержанных в ходе несогласованной акции в Москве превысило 500 человек.