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В Москве температура воздуха достигла -25,2° впервые за 74 года

В Москве температура воздуха достигла -25,2° впервые за 74 года Показетели термометров минувшей ночью в Москве на метеостанции ВДНХ опустились до -25,2 градуса впервые за 74 года.
Другие страны
3 января 2024 г. 12:55
В Москве температура воздуха достигла -25,2° впервые за 74 года

Показатели термометров минувшей ночью в Москве опустились до -25,2 градуса впервые за 74 года.

Как сообщает Report, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"К 8:00 температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ опустилась до отметки -25,2 градуса. Таких морозов в этот день в мегаполисе не было 74 года! Последний раз холоднее было 3 января 1950 года, тогда минимум составил -29 градусов", - говорится в сообщении.

Леус отметил, что до рекордных значений температуры далеко, рекорды нынешних суток принадлежит 1942 году, тогда в этот день температура составляла -35,9 градуса.

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