В Москве спасли такси, упавшее в реку - ВИДЕО

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Москве на Русаковской набережной мчавшийся на большой скорости водитель "Яндекс. Такси" не справился с управлением и, проломив ограждение, вылетел в реку Яузу.

Как передает Report, в легковушке находился только водитель, оказавшийся заблокированным в авто.

Оперативно прибывшие спасатели вытащили мужчину и передали медикам.

По предварительной информации, водитель находился в нетрезвом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются.