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    В Москве спасли такси, упавшее в реку - ВИДЕО

    Мчавшийся на большой скорости водитель Яндекс. Такси не справился с управлением и, проломив ограждение, вылетел в реку Яузу

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Москве на Русаковской набережной мчавшийся на большой скорости водитель "Яндекс. Такси" не справился с управлением и, проломив ограждение, вылетел в реку Яузу.

    Как передает Report, в легковушке находился только водитель, оказавшийся заблокированным в авто. 

    Оперативно прибывшие спасатели вытащили мужчину и передали медикам.

    По предварительной информации, водитель находился в нетрезвом состоянии. 

    Обстоятельства происшествия выясняются.

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