В Москве спасли такси, упавшее в реку - ВИДЕО

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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Москве на Русаковской набережной мчавшийся на большой скорости водитель "Яндекс. Такси" не справился с управлением и, проломив ограждение, вылетел в реку Яузу.
Как передает Report, в легковушке находился только водитель, оказавшийся заблокированным в авто.
Оперативно прибывшие спасатели вытащили мужчину и передали медикам.
По предварительной информации, водитель находился в нетрезвом состоянии.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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