В Москве состоялся испытательный запуск первого беспилотного трамвая

В Москве состоялся испытательный запуск первого беспилотного трамвая.

В Москве состоялся испытательный запуск первого беспилотного трамвая.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Старт испытаниям первого в России беспилотного трамвая дал мэр столицы Сергей Собянин во время открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий.

"Первый проект – это беспилотный трамвай, который вы сейчас видели. Это первый этап его запуска. В конце года трамвай уже поедет с пассажирами. И в конце 2025 года даже без дублера-водителя", - рассказал градоначальник.