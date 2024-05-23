В Москве состоялся испытательный запуск первого беспилотного трамвая.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Старт испытаниям первого в России беспилотного трамвая дал мэр столицы Сергей Собянин во время открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий.
"Первый проект – это беспилотный трамвай, который вы сейчас видели. Это первый этап его запуска. В конце года трамвай уже поедет с пассажирами. И в конце 2025 года даже без дублера-водителя", - рассказал градоначальник.