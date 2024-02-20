В Москве состоялась конференция, посвященная 150-летию создания "Бакинского нефтяного общества"

В Москве состоялась конференция, посвященная 150-летию создания "Бакинского нефтяного общества".

В Москве состоялась конференция, посвященная 150-летию создания "Бакинского нефтяного общества".

Как сообщает российское бюро Report, организованная компанией "Лукойл" при информационной поддержке павильона "Азербайджан" конференция "150 лет со дня создания первой в мире вертикально-интегрированной нефтяной компании "Бакинское нефтяное общество" прошла в павильоне "Нефть" на ВДНХ.

Действительный член Российской академии естественных наук, кандидат исторических наук Александр Матвейчук рассказал, что в конце XIX века в Российской империи было 8 вертикально-интегрированных компаний.

"Созданное Василием Кокоревым и Петром Губониным "Бакинское нефтяное общество" - это первая акционерная компания, для работы которой привлекался капитал извне. Для меня, как для историка, было открытием, что в Баку уже действовали две семейные вертикально-интегрированные компании, принадлежащие Шамси Асадуллаеву и Мусе Нагиеву", - отметил ученый, добавив важность совместного изучения азербайджанскими и российскими учеными этого периода развития нефтяной промышленности Баку.

Заведующий кафедрой геологии и разведки месторождений углеводородов Российского государственного геологоразведочного университета Вагиф Керимов отметил, что развитие мировой нефтяной отрасли неизменно связано со столицей Азербайджана: "В 70-х годах XIX века в Баку и окрестностях города начался "нефтяной бум". В Баку открывали свои компании промышленники из разных стран. Но важно отметить, что наряду с иностранцами в развитии нефтяной отрасли Азербайджана активно участвовали такие промышленники, как Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муса Нагиев, Шамси Асадуллаев и другие. В то же время во всех иностранных кампаниях также работали азербайджанцы".

Генеральный директор ООО "СОКАР РУС" Махмуд Руфат рассказал об истории развития нефтяной промышленности Азербайджана, подчеркнув важность таких мероприятий для продвижения дружественных отношений между нашими странами.

В рамках конференции были представлены фотоматериалы, документы, касающиеся истории создания и развития нефтяной промышленности России и Азербайджана.