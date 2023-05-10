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В Москве согласовали подготовку Дорожной карты продвижения связей Турции и Сирии

В Москве согласовали подготовку Дорожной карты продвижения связей Турции и Сирии Главы дипломатий Турции, РФ, Ирана и режима Башара Асада на переговорах в Москве договорились о подготовке Дорожной карты продвижения связей Турции и Сирии.
Другие страны
10 мая 2023 г. 21:26
В Москве согласовали подготовку Дорожной карты продвижения связей Турции и Сирии

Главы дипломатий Турции, РФ, Ирана и режима Башара Асада на переговорах в Москве договорились о подготовке Дорожной карты продвижения связей Турции и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Координация усилий по подготовке Дорожной карты будет поручена заместителям глав МИД, министерствам обороны и спецслужбам четырех стран.

В обсуждениях в Доме приемов российского МИДа наряду с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, руководитель иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиан и представитель Башара Асада - Фейсал Микдад.

Участники обсуждений подтвердили приверженность к суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также готовность к борьбе с любыми формами терроризма в свете требований резолюции 2254 СБ ООН и заявлений, озвученных в "Астанинском формате".

Участники четырехсторонней встречи подчеркнули значимость облегчения процесса добровольного, безопасного и достойного возвращения беженцев в Сирию. В данной связи указано на необходимость наращивания объемов международной помощи, что важно как для возвращения беженцев в Сирию, так и постконфликтного восстановления этой страны.

Главы дипломатий отметили позитивность и конструктивность встречи в Москве и приняли решение продолжить контакты в четырехстороннем формате.

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