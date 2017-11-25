В Москве снизилось число приезжающих на ПМЖ

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Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Из России за границу ежегодно на постоянное место жительства уезжает до 200 тысяч человек, а число приезжающих в Москву в последнее время снизилось до 10 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Знаете, сколько из России уезжает людей ежегодно за границу на ПМЖ? Двести тысяч. А сколько приезжает в Москву? В последнее время эта цифра снизилась до 10 тысяч. Проблема не в том, что они приезжают в Москву, проблема в том, что они уезжают за границу", — сказал Собянин в ходе дискуссии с экс-главой Минфина Алексеем Кудриным о роли агломераций в экономике страны.

"Москва является по сути форпостом, который пытается хотя бы часть этого потока остановить. Мы являемся защитниками России в этом отношении", — считает он.