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В Москве скончались еще 12 больных коронавирусом

В Москве скончались еще 12 больных коронавирусом В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом
Другие страны
7 августа 2020 г. 01:01
В Москве скончались еще 12 больных коронавирусом

В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные оперативного штаба столицы России.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, также все они получили положительный результат тестов на коронавирус. Возраст умерших не уточняется.

3 августа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация первой вакцины от коронавируса в России ожидается в течение десяти дней.

За прошедшие сутки в России выявили 5 267 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 7 331 человек. Всего в России число выписанных пациентов достигло 676 357 человек. Общее число случаев заражения, с учетом новых данных, составило 871 894.

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