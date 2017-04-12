В Москве прошла встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Как сообщает Report, встреча вначале прошла в закрытом для прессе режиме.

Затем главы внешнеполитических ведомств провели встречу в расширенном составе. На встрече С. Лавров назвал визит Тиллерсона своевременным для обсуждения вопросов взаимодействия по сирийскому вопросу и создания антитеррористического фронта. Он заявил, что Москва считает принципиально важным не допустить удары США по Сирии в будущем.

С. Лавров также назвал важным понимание намерения и позицию американской стороны в различных вопросах.

Р. Тиллерсон же напомнил о прежних встречах с С. Лавровым и проведенных телефонных переговорах, подчеркнув важность того, чтобы каналы для общения оставались открытыми: "Эта встреча происходит в очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и задачи являются общими, интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах".

Он выразил надежду, что данная встреча поможет содействовать открытому и искреннему диалогу для продвижения американо-российских отношений.

Отметим, это первый визит Р. Тиллерсона в Москву.