​В Москве продлили режим самоизоляции

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции.

Как передает Report со ссылкой на Коммерсантъ, соответствующий указ издал мэр города Сергей Собянин.

Цифровые рабочие пропуска для поездок на транспорте будут продлены автоматически. При этом с 1 июня в столице начинается второй этап смягчения ограничений, который предусматривает, что жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом;

Также откроются городские парки и зеленые территории (за исключением "Зарядья", детских и спортивных площадок), стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов, возобновят работу мультисервисы, приемные пункты химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами, автосалоны и магазины непродовольственных товаров, ярмарки выходного дня, городской велопрокат, будут увеличены объемы оказания плановой медицинской помощи (около 5 тыс. коек, ранее перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы).

"Долгожданный второй этап смягчения ограничений стал возможен, потому что снижение заболеваемости коронавирусом приобрело устойчивый характер. Но "устойчивый" — не значит "необратимый". Риск заразиться уменьшился, но пока не исчез", - прокомментировал смягчение ограничений мэр города.

С 12 мая в Москве возобновили работу строительные и промышленные предприятия. 25 мая в столице открылись некоторые МФЦ, частично возобновил работу каршеринг, масочный режим и режим цифровых пропусков был сохранен. 27 мая в Роспотребнадзоре заявили, что Москва уже готова к очередному этапу снятия ограничений.