В Москве при стрельбе в общежитии пострадали четыре человека

В общежитии на юге Москвы неизвестный устроил стрельбу из травматического пистолета, в результате чего пострадали по меньшей мере четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В общежитии по адресу ул. Красного Маяка, произошла стрельба из травматического оружия. Пострадали минимум четыре человека. Трех пострадавших доставили в больницу, одному человеку госпитализация не понадобилась», — заявил источник.

По его словам, причина конфликта устанавливается.

При этом в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт стрельбы на улице Красного Маяка. В МВД сообщили, что есть пострадавшие. Полицейские на месте инцидента устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского.