В Москве побит установленный 122 года назад температурный рекорд

В Москве побит установленный 122 года назад температурный рекорд

В Москве побит температурный рекорд для 12 июля, воздух прогрелся до 34,6°C, побив прежний максимум, установленный в 1903 году.

Как передает Report ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На станции ВДНХ сегодня побит рекорд 122-летней давности. В 1903 году температура была 34,5 градуса, а сегодня на одну десятую градуса превысила этот рекорд 34,6. Эта характеристика экстремальной температуры", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в ближайшие дни рекордных температур больше не прогнозируется, так как начнется постепенное понижение температуры.