В Москве от серийного отравителя могли пострадать более десяти человек

Более 10 человек могли пострадать от серийного отравителя, который подсыпал своим жертвам в напитки феназепам, клозапин и трамадол, а затем грабил их. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает Report.

Ранее сообщалось, что в деле фигурируют три эпизода краж. По словам Волк, в полицию обратились еще трое пострадавших. "Общий ущерб на данный момент превысил 140 тыс. рублей. Следствие полагает, что от противоправных действий подозреваемого могли пострадать более десяти человек", - сказала она.