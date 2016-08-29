В Москве напали на зарубежного дипломата

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Двое неизвестных избили и ограбили советника посольства Конго во время его пробежки на юго-западе Москвы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, нападение было совершено недалеко от посольства Конго на улице 26 Бакинских комиссаров.

Грабители сзади напали на 58-летнего мужчину, повалили его на землю, избили, похитили личные документы и скрылись.

По данным источника, потерпевший самостоятельно обратился в медучреждение, откуда после оказания помощи был отпущен домой.

По факту проводится расследование.