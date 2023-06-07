В Москве началась избирательная кампания по выборам мэра

Постановление "О назначении даты выборов мэра Москвы" опубликовали в среду на сайте Московской городской думы, что означает официальное начало избирательной кампании в столице.

Постановление "О назначении даты выборов мэра Москвы" опубликовали в среду на сайте Московской городской думы, что означает официальное начало избирательной кампании в столице России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информацию об этом опубликовали в среду на сайте Московской городской думы.

Ранее депутаты столичного парламента на пленарном заседании приняли соответствующее постановление, назначив выборы на единый день голосования 10 сентября. Согласно действующему законодательству, избирательная кампания начинается сразу после публикации постановления.

"Московская городская дума постановляет назначить выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - значится в опубликованном документе.

Как уточнил в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, это постановление приняли большинством голосов. После публикации документа в течение 30 дней начнется выдвижение кандидатов на должность мэра, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.