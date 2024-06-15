В Москве на богослужениях по случаю Гурбан-байрамы ожидается около 200 тыс. верующих

Порядка 200 тыс. верующих ожидается в Москве на богослужениях по случаю праздника Курбан-байрам, который в 2024 году начнется 16 июня и продлится до захода солнца 19 июня.

Порядка 200 тыс. верующих ожидается в Москве на богослужениях по случаю праздника Гурбан-байрамы, который в 2024 году начнется 16 июня и продлится до захода солнца 19 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

"На площадках в Москве ожидаем около 200 тыс. верующих. У нас шесть больших площадок, в том числе четыре мечети. Обязательно будут организованы трансляции - из Московской соборной мечети и из Ногинска", - сказал он.