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В Москве на богослужениях по случаю Гурбан-байрамы ожидается около 200 тыс. верующих

В Москве на богослужениях по случаю Гурбан-байрамы ожидается около 200 тыс. верующих Порядка 200 тыс. верующих ожидается в Москве на богослужениях по случаю праздника Курбан-байрам, который в 2024 году начнется 16 июня и продлится до захода солнца 19 июня.
Другие страны
15 июня 2024 г. 11:40
В Москве на богослужениях по случаю Гурбан-байрамы ожидается около 200 тыс. верующих

Порядка 200 тыс. верующих ожидается в Москве на богослужениях по случаю праздника Гурбан-байрамы, который в 2024 году начнется 16 июня и продлится до захода солнца 19 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

"На площадках в Москве ожидаем около 200 тыс. верующих. У нас шесть больших площадок, в том числе четыре мечети. Обязательно будут организованы трансляции - из Московской соборной мечети и из Ногинска", - сказал он.

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