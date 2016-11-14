В Москве избили сотрудника посольства Ирландии

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В центре Москвы избили сотрудника посольства Ирландии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Около 7.00 в воскресенье в дежурную часть поступила информация о том, что гражданин Ирландии и работник посольства этой страны находится в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом носа. Со слов потерпевшего, его избил неизвестный возле бара "Дорогая, я перезвоню" и метро "Китай-город", - рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, полицейские дозвонились до потерпевшего, однако он не захотел писать заявление и пояснил, что претензий ни к кому не имеет. Источник пояснил, что, по словам гражданина Ирландии, конфликт с незнакомым ему молодым человеком произошел из-за девушки.

Отмечается, что полиция проводит проверку по данному факту.